PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Deggingen - Zeugen gesucht
Zwischen Freitagabend und Samstagmorgen versuchten unbekannte Personen in das Hallenbad in Deggingen einzubrechen.

Ulm (ots)

Im genannten Tatzeitraum versuchten bislang unbekannte Personen über die Haupttüre ins Degginger Hallenbad zu gelangen. Hierbei wurde die Türe beschädigt, sodass diese nicht mehr geschlossen werden konnte. Der Einbruchsversuch misslang und die Personen entfernten sich in unbekannte Richtung. Die Beschädigungen an der Türe wurden am Folgetag festgestellt. Das Polizeirevier Geislingen (07331 93270) hat den Einbruchsversuch aufgenommen und bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges am Hallenbad bemerkt haben, sich zu melden.

++++++++++++++++++++++++++++1968726

Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Der/Hä), 0731/188-1111 E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-0
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Alle Meldungen Alle
  • 12.10.2025 – 07:36

    POL-UL: (UL) Dornstadt/BAB A 8 - Ein betrunkener Lkw-Fahrer rammt am Samstagnachmittag zwei geparkte Sattelzüge auf dem Rastplatz Kemmental und flüchtet anschließend.

    Ulm (ots) - Am Samstagnachmittag war ein 41-Jähriger Berufskraftfahrer mit seinem Sattelzug auf der Bundesautobahn A 8 in Richtung Stuttgart unterwegs. Gegen 14:15 Uhr fuhr er bei Dornstadt von der Autobahn ab und mit ziemlich hoher Fahrgeschwindigkeit in den Rastplatz Kemmental ein. Dort rammte er zunächst einen ...

    mehr
  • 11.10.2025 – 10:33

    POL-UL: (GP) Göppingen - Nach Autorennen Führerschein weg

    Ulm (ots) - Am Sonntag, gegen 00.40 Uhr, fuhr eine Zivilstreife auf der B 10 in Richtung Göppingen. Bereits auf Höhe Reichenbach kamen von hinten zwei Autos, die mittels Lichthupe andere Autofahrer zur Seite nötigten. Auch die zivile Polizeistreife musste weichen und wurde gefährdet. Die weitere Fahrt wurde videografiert. An der Ausfahrt Göppingen-Zentrum fuhr der 19-jährige Beteiligte ab und konnte gestoppt werden. ...

    mehr
  • 11.10.2025 – 10:32

    POL-UL: (UL) Ulm - Nach Autorennen Auto und Führerschein weg

    Ulm (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag überwachte die Polizei verschiedene Örtlichkeiten im Stadtgebiet, an denen sich häufig Poser treffen. Gegen 01.20 Uhr wurden in der Blaubeurer Straße ein BMW und ein Seat beobachtet, wie sie sich in Richtung Stadtmitte ein Rennen lieferten. Mehrmals beschleunigten sie nebeneinander fahrend stark. Sie erreichten Geschwindigkeiten bis über 100 km/h. Verkehrsbedingt ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren