Zwischen Freitagabend und Samstagmorgen versuchten unbekannte Personen in das Hallenbad in Deggingen einzubrechen.

Im genannten Tatzeitraum versuchten bislang unbekannte Personen über die Haupttüre ins Degginger Hallenbad zu gelangen. Hierbei wurde die Türe beschädigt, sodass diese nicht mehr geschlossen werden konnte. Der Einbruchsversuch misslang und die Personen entfernten sich in unbekannte Richtung. Die Beschädigungen an der Türe wurden am Folgetag festgestellt. Das Polizeirevier Geislingen (07331 93270) hat den Einbruchsversuch aufgenommen und bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges am Hallenbad bemerkt haben, sich zu melden.

