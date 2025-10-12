Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Dornstadt/BAB A 8 - Ein betrunkener Lkw-Fahrer rammt am Samstagnachmittag zwei geparkte Sattelzüge auf dem Rastplatz Kemmental und flüchtet anschließend.

Ulm (ots)

Am Samstagnachmittag war ein 41-Jähriger Berufskraftfahrer mit seinem Sattelzug auf der Bundesautobahn A 8 in Richtung Stuttgart unterwegs. Gegen 14:15 Uhr fuhr er bei Dornstadt von der Autobahn ab und mit ziemlich hoher Fahrgeschwindigkeit in den Rastplatz Kemmental ein.

Dort rammte er zunächst einen anderen ordnungsgemäß geparkten Sattelzug. Die Wucht des Anstoßes war so groß, dass dieser Sattelzug gegen einen weiteren Sattelzug geschoben wurde.

Hierbei wurde an der Zugmaschine des Unfallverursachers der Dieseltank aufgerissen. Der Unfallverursacher beschloß nun, sich nicht weiter um die von ihm verursachten Sachschäden zu kümmern. Er fuhr, eine massive Dieselspur hinter sich herziehend, wieder zurück auf die Autobahn.

Der 41-Jährige konnte auf dem nächsten Autobahnrastplatz in Aichen samt seinem unfallbeschädigten Sattelzug durch eine Streife der Autobahnpolizei festgestellt werden.

Eine Überprüfung ergab, dass der Mann erheblichst unter alkoholischer Beeinflussung stand, ein erster Test ergab einen Wert von deutlich jenseits der 2 Promillemarke.

Der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt; da er über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügt, ordnete die Staatsanwaltschaft Ulm eine Sicherheitsleistung im mittleren vierstelligen Eurobereich an.

Die verursachten Sachschäden an den drei Lkw beziffern sich auf mindestens 75.000 Euro, die Kosten für die Fahrbahnreinigungsarbeiten dürften sich auf weitere 5.000 - 10.000 Euro belaufen.

