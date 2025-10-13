Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Lonsee/ B10 - Autofahrer tödlich verunglückt

Am Sonntag kam ein 26-Jähriger bei Lonsee von der Straße ab und prallte gegen einen Baum.

Ulm (ots)

Wie die Polizei mitteilt, war der 26-Jährige gegen 22.15 Uhr mit seinem Seat Ibiza auf der B10 in Richtung von Urspring in Richtung Luizhausen unterwegs. Im Bereich des dortigen P+R Parkplatzes kam der Kleinwagen aus bisher unbekannter Ursache alleinbeteiligt nach rechts von der Straße ab. Das Fahrzeug prallte frontal gegen einen Baum. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Motorblock herausgerissen. Der Fahrer erlitt tödliche Verletzungen. Die Verkehrspolizei Mühlhausen (Tel. 07335/96260) hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet dabei auch um mögliche Zeugenhinweise. An dem Seat entstand ein Totalschaden in Höhe von rund 5.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung des Fahrzeuges war die B10 bis kurz nach 0.30 Uhr voll gesperrt.

++++1976144

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell