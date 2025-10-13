Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Blaustein - Betrunken mit dem Auto zur Tankstelle

Am Montag hatte ein Mann in Blaustein deutlich zu viel getrunken.

Ulm (ots)

Gegen 1 Uhr meldete ein Zeuge der Polizei, dass der Fahrer eines Mercedes betrunken sein könnte. Er beobachtete, wie der Mann auf ein Tankstellengelände in der Kurt-Mühlen-Straße fuhr und dort einkaufte. Der Zeuge wählte den Notruf der Polizei. Noch bevor der mutmaßlich alkoholisierte Mann wieder in sein Auto einsteigen und wegfahren konnte, war eine Polizeistreife zur Stelle. Die verhinderte eine gefährliche Fahrt. Der 29-Jährige war deutlich betrunken. Das bestätigte ein Atemalkoholtest. Der Mann musste mit zur Blutprobe und seinen Führerschein angeben. Die Polizei Ulm-West ermittelt nun gegen den 29-Jährigen. Auf ihn kommt eine Anzeige zu.

