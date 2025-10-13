Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Ebersbach an der Fils/ B10 - Verbotenes Autorennen - Zeugen gesucht

Am Sonntag entdeckte eine Zivilstreife der Polizei in Ebersbach an der Fils ein illegales Autorennen.

Ulm (ots)

Einer Polizeistreife fiel gegen 16.30 Uhr ein rotes 3er BMW Cabrio und ein silberner Honda Civic auf der B10 Höhe Reichenbach auf. Die Autos waren in Richtung Göppingen unterwegs, als die Polizisten des Verkehrsdienstes Tübingen (Polizeipräsidium Reutlingen) in ihrem Zivilfahrzeug auf dem rechten Fahrstreifen fuhren. Bereits im Rückspiegel konnten die Ermittler auffällige Fahrmanöver der beiden Fahrzeuge erkennen. Die Autos schlossen wohl auch mit sehr hoher Geschwindigkeit auf und rasten auf der mehrspurigen B10 links am zivilen Polizeifahrzeug vorbei. Wie die Polizei weiter berichtete, hatten die beiden Autos beim Passieren des Polizeifahrzeuges einen Abstand von lediglich einer Fahrzeuglänge zueinander. Und das bei einer Geschwindigkeit von deutlich über 100 km/h. Aus dem Auspuff des Honda schlugen zum Teil Flammen. Aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens auf der B10 war es den Polizisten möglich, die beiden rasenden Autos zu verfolgen. Dadurch konnten weitere gefährliche Verkehrssituationen festgestellt werden. Unter anderem wechselten das BMW Cabrio und der Honda unvermittelt vom linken auf den rechten Fahrstreifen und kurz danach wieder zurück. Auch dabei wurden bei rasanter Fahrt die Fahrzeugabstände zu anderen Verkehrsteilnehmern und auch untereinander deutlich unterschritten. Noch bevor es zu einem Unfall kommen konnte, gelang es den Polizisten unter Verwendung von Blaulicht und Martinshorn die gefährliche und halsbrecherische Fahrt der beiden Raser zu beenden. Die Männer im Alter von 27 und 28 Jahren konnten noch auf der B10 angehalten und einer Kontrolle unterzogen werden. Aufgrund einer Teilnahme an dem verbotenen Kraftfahrzeugrennen beschlagnahmten die Polizisten nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft die Führerscheine. Der Verkehrsdienst aus Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Für diese Ermittlungen bittet die Polizei um weitere Hinweise von Zeugen. Sie fragt:

- Wer hat das Rennen der Autos am Sonntag auf der B10 beobachtet? - Wer wurde durch die Autos behindert oder gefährdet? - Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben?

Hinweise bitte an die Polizei aus Tübingen unter Tel. 07071/972-8503 oder das Polizeirevier Uhingen unter Tel. 07161/9381-0

Hinweis der Polizei: Autorennen im öffentlichen Verkehr sind verboten, weil sie sehr gefährlich sind. Jeder Verkehrsteilnehmer muss sich darauf verlassen können, dass sich die anderen an die Regeln halten. Wer sich vorsätzlich über diese Regeln hinwegsetzt, spielt mit Leben und Gesundheit anderer Menschen. Deshalb geht die Polizei konsequent gegen Raser vor. Damit alle sicher ankommen.

