POL-UL: (UL) Ehingen - Kupferkabel geklaut

In den vergangenen Tagen stahlen Unbekannte auf einem Firmengelände in Ehingen-Rißtissen Kupferkabel.

Ulm (ots)

Der Diebstahl ereignete sich zwischen Freitag 17 Uhr und Sonntag 16 Uhr. Unbekannte begaben sich vermutlich in den Nachtstunden auf das Firmengelände im Fischerwert. Dort schnitten sie mit einem Werkzeug vier Kupferkabel mit einer Gesamtlänge von rund 550 Meter ab. Das Buntmetall nahmen sie mit. Es hat einen Wert von mehreren tausend Euro. Der Abtransport dürfte wohl mit einem größeren Fahrzeug erfolgt sein. Das Polizeirevier Ehingen (Tel. 07391/588-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach den Unbekannten.

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

