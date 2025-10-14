Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Kuchen - Zu viel bezahlt

Eine überteuerte Rechnung bezahlte eine Frau am Montag in Kuchen.

Über eine Suchmaschine im Internet fand die 69-Jährige eine Rohrreinigungsfirma und beauftragte sie. Zur Mittagszeit erschienen zwei Arbeiter der Firma und begannen mit der Arbeit. Nachdem diese nach 10 Minuten fertig waren, verlangten sie 1.000 Euro für ihre Dienste. Die bezahlte die Frau per EC-Karte. Als die Arbeiter weg waren, realisierte sie, dass sie möglicherweise zu viel bezahlt hatte und informierte die Polizei. Die hat die Ermittlungen wegen Verdachts des Wuchers aufgenommen.

