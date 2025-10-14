PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Betrunken Auto gefahren und ein gefälschter Führerschein
Bereits am Samstag endete die Fahrt für einen 36-Jährigen in Göppingen.

Ulm (ots)

Ein Zeuge meldete den auffällig fahrenden Audi auf der Kreisstraße 1447. In Mühlhausen stoppte die Polizei den 36-Jährigen. Der roch nach Alkohol. Ein Alkomattest ergab einen Wert deutlich über dem Erlaubten. In einem Krankenhaus wurde ihm Blut abgenommen. Der beschlagnahmte Führerschein wurde einer genaueren Überprüfung unterzogen. Hierbei konnte festgestellt werden, dass es sich um eine Totalfälschung handelte. Auf den Mann kommen nun mehrere Anzeigen zu.

