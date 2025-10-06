Bundespolizeiinspektion Leipzig

BPOLI L: 36-Jähriger rastet am Bahnhof Leipzig-Paunsdorf aus und sorgt für Zugverspätungen

Leipzig (ots)

Für Zugverspätungen sorgte am Samstagmittag gegen 13 Uhr ein 36-jähriger Deutscher am Haltepunkt Leipzig-Paunsdorf. Er hielt sich mehrfach im Gleisbereich auf und lief dabei zwischen den Bahnsteigen hin und her.

Dabei hinderte der 36-Jährige auch eine S-Bahn an der Weiterfahrt und trat gegen den Zug und versuchte gewaltsam in den Zug einzudringen. Da es ihm nicht gelang in den Zug zu kommen und ihm das Zugpersonal den Zutritt verwehrte, beleidigte und bedrohte er die Bahnmitarbeiter. Auch gegenüber den alarmierten Bundespolizisten reagierte er sofort aggressiv und leistete Widerstand. Die Beamten überwältigten den Deutschen und brachten ihn anschließend in Handschellen zu Wache.

Bei der Überprüfung seiner Personalien stellte sich heraus dass der 36-Jährige von der Staatsanwaltschaft Leipzig wegen Diebstahls mit Waffen zur Fahndung wegen unbekannten Aufenthaltes ausgeschrieben war.

Die Bundespolizei Leipzig hat gegen den 36-jährigen Deutschen Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung eingeleitet. Dazu kommt noch ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Vornahme einer Betriebsstörung. Zwei Züge mussten umgeleitet werden und neun Züge erhielten Verspätungen von insgesamt rund 200 Minuten.

