PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Leipzig mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Leipzig

BPOLI L: 36-Jähriger rastet am Bahnhof Leipzig-Paunsdorf aus und sorgt für Zugverspätungen

Leipzig (ots)

Für Zugverspätungen sorgte am Samstagmittag gegen 13 Uhr ein 36-jähriger Deutscher am Haltepunkt Leipzig-Paunsdorf. Er hielt sich mehrfach im Gleisbereich auf und lief dabei zwischen den Bahnsteigen hin und her.

Dabei hinderte der 36-Jährige auch eine S-Bahn an der Weiterfahrt und trat gegen den Zug und versuchte gewaltsam in den Zug einzudringen. Da es ihm nicht gelang in den Zug zu kommen und ihm das Zugpersonal den Zutritt verwehrte, beleidigte und bedrohte er die Bahnmitarbeiter. Auch gegenüber den alarmierten Bundespolizisten reagierte er sofort aggressiv und leistete Widerstand. Die Beamten überwältigten den Deutschen und brachten ihn anschließend in Handschellen zu Wache.

Bei der Überprüfung seiner Personalien stellte sich heraus dass der 36-Jährige von der Staatsanwaltschaft Leipzig wegen Diebstahls mit Waffen zur Fahndung wegen unbekannten Aufenthaltes ausgeschrieben war.

Die Bundespolizei Leipzig hat gegen den 36-jährigen Deutschen Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung eingeleitet. Dazu kommt noch ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Vornahme einer Betriebsstörung. Zwei Züge mussten umgeleitet werden und neun Züge erhielten Verspätungen von insgesamt rund 200 Minuten.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Leipzig
Pressesprecher
Jens Damrau
Telefon: 0341-271497 108
Mobil: 0172/305 12 80
E-Mail: presse.leipzig@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Leipzig, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Leipzig mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Leipzig
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Leipzig
Alle Meldungen Alle
  • 06.10.2025 – 14:20

    BPOLI L: Frage nach einer wärmenden Decke endet für 38-jährigen Deutschen in der JVA

    Leipzig (ots) - Das seine Frage nach einer wärmenden Decke für ihn in der Haftanstalt enden würde, damit der 38- Jährige Samstagnacht nicht gerechnet. Er hatte gegen 01:30 Uhr eine Streife der Leipziger Bundespolizei Leipzig auf dem Querbahnsteig des Leipziger Hauptbahnhofes angesprochen und nach einer Decke gefragt. Die Beamten nahmen den Mann mit zur Wache und ...

    mehr
  • 30.09.2025 – 14:53

    BPOLI L: Fahrrad und Besitzer passten nicht zusammen

    Leipzig (ots) - Manchmal ist es nur der eine Augenblick, der einem sagt, dass etwas nicht stimmt. So auch gestern Abend gegen 18 Uhr am Leipziger Hauptbahnhof. Ein 31-jähriger Deutscher geriet ins Visier einer Streife der Gemeinsamen Einsatzgruppe von Bundes- und Landespolizei "Bahnhof-Zentrum" (GEG BaZe), denn sein Fahrrad passte für die Beamten irgendwie nicht zu ihm. Bei der Kontrolle des Mannes und des Rades stellte ...

    mehr
  • 24.09.2025 – 14:44

    BPOLI L: Metalldiebe auf frischer Tat gestellt

    Leipzig (ots) - Am Montagmittag beobachtete ein Mann, wie zwei Personen versuchten, mehrere Stahlträger vom Gelände der Deutschen Bahn in Schkeuditz zu entwenden. Der Zeuge informierte die Polizei. Die Beamten stellten die beiden rumänische Staatsangehörigen noch an ihrem Auto fest. In dieses hatten sie bereits neun Träger verladen. Sowohl der 39-jährige Mann, als auch seine 35-jährige Frau sind bereits ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren