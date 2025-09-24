Bundespolizeiinspektion Leipzig
BPOLI L: Metalldiebe auf frischer Tat gestellt
Leipzig (ots)
Am Montagmittag beobachtete ein Mann, wie zwei Personen versuchten, mehrere Stahlträger vom Gelände der Deutschen Bahn in Schkeuditz zu entwenden. Der Zeuge informierte die Polizei.
Die Beamten stellten die beiden rumänische Staatsangehörigen noch an ihrem Auto fest. In dieses hatten sie bereits neun Träger verladen.
Sowohl der 39-jährige Mann, als auch seine 35-jährige Frau sind bereits polizeibekannt.
Gegen sie wurden Strafverfahren wegen besonders schweren Falls des Diebstahls eingeleitet.
Die Stahlträger mussten beide wieder ordnungsgemäß zurücklegen.
