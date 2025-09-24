Bundespolizeiinspektion Leipzig

BPOLI L: Metalldiebe auf frischer Tat gestellt

Leipzig (ots)

Am Montagmittag beobachtete ein Mann, wie zwei Personen versuchten, mehrere Stahlträger vom Gelände der Deutschen Bahn in Schkeuditz zu entwenden. Der Zeuge informierte die Polizei.

Die Beamten stellten die beiden rumänische Staatsangehörigen noch an ihrem Auto fest. In dieses hatten sie bereits neun Träger verladen.

Sowohl der 39-jährige Mann, als auch seine 35-jährige Frau sind bereits polizeibekannt.

Gegen sie wurden Strafverfahren wegen besonders schweren Falls des Diebstahls eingeleitet.

Die Stahlträger mussten beide wieder ordnungsgemäß zurücklegen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Leipzig, übermittelt durch news aktuell