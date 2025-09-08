Bundespolizeiinspektion Leipzig

BPOLI L: Polizeibeamten verletzt

Leipzig (ots)

Am Samstag, den 6.September gegen 22:45 Uhr kontrollierten Bundespolizisten einen Mann im Hauptbahnhof. Bereits auf die Ansprache reagierte dieser äußerst aggressiv. Als der Venezolaner aufgefordert wurde, sich auszuweisen, schlug er einem Beamten unmittelbar vor die Brust und weigerte sich, ein Personaldokument auszuhändigen. Beim anschließenden Versuch, den Mann mit zur Dienststelle zu neh-men, kam es zu einem Gerangel, bei dem sich der Polizist an beiden Schienbeinen verletzte. Nur mit Unterstützung, konnte der Mann schließlich gefesselt und zur Dienststelle gebracht werden. Auf dem Weg dahin erkannte ihn ein Geschädigter als Tatverdächtigen einer Körperverletzung. Der Venezolaner hatte dem 22-jährigen Deutschen kurz zuvor mit der Faust ins Gesicht geschlagen.

Gegen den 24-Jährigen wurden Strafverfahren wegen Tätlichen Angriffs und Körperverletzung eingeleitet.

