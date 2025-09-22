PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Leipzig

BPOLI L: "Wildpinkler" zeigt Hitlergruß und greift Bundespolizisten an

Leipzig (ots)

Weil er Reisende bepöbelte und gegen den Zug urinierte, sollte ein 52-jähriger Mann am 19.09.2025 gegen 23:30 Uhr von der Fahrt nach Chemnitz ausgeschlossen werden.

Als Bundespolizisten ihn aus der Mitteldeutschen Regio Bahn (MRB) begleiten wollten, begrüßte er diese mit "Heil Hitler". Da er in der Folge immer wieder den Hitlergruß zeigte und er die Polizisten mehrfach beleidigte, sprachen diese einen Platzverweis aus und versuchten, den Mann nach draußen zu bringen. Dabei widersetzte sich er sich und griff die Beamten an.

Der 52-jährige Deutsche muss sich nun entsprechend strafrechtlich verantworten. Zudem erwartet ihn ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des "Wildpinkelns".

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Leipzig
Yvonne Manger
Telefon: 0341-271497 107
Mobil: 0173-2766341
E-Mail: presse.leipzig@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Leipzig, übermittelt durch news aktuell

