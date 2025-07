Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilung der Polizeistation Bad Hersfeld

Fulda (ots)

BADEUNFALL im Freizeitbad

BAD HERSFELD. Am Samstagnachmittag kam es gegen 14:45 Uhr in einem Bad Hersfelder Freibad zu einem Badeunfall, bei dem ein 7-jähriges Kind lebensbedrohlich verletzt wurde. Das Kind war mit weiteren befreundeten Kindern in einem Schwimmbecken im Wasser. Aus bisher nicht geklärten Gründen geriet das Kind für mehrere Sekunden unter Wasser. Dieses konnten mehrere Personen erkennen und eilten dem siebenjährigen Mädchen zur Hilfe. Nachdem durch Ersthelfer Sofortmaßnahmen eingeleitet wurden, konnte innerhalb kürzester Zeit durch den informierten Rettungsdienst eine intensive Versorgung sichergestellt werden. Zur medizinischen Behandlung musste das Kind ins Klinikum Bad Hersfeld gebracht werden. Weitere Ermittlungen zum Vorfall wurden polizeilicherseits eingeleitet und dauern an.

Polizeistation Bad Hersfeld, POK Wegner

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell