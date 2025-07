POL-OH: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Osthessen

Polizeipräsidium Osthessen

Wohnungsbrand in Bad Hersfeld

BAD HERSFELD. Am Samstagmorgen kam es gegen 08:30 Uhr im Bad Hersfelder Stadtteil Hohe Luft zu einem Brand in einem Wohnhaus. Die alleinige Hausbewohnerin konnte nach einem Spaziergang mit ihrem Hund einen Brand in ihrer Küche entdecken und umgehend die Feuerwehr über Notruf verständigen. Ein Übergreifen des Feuers auf andere Gebäudeteile konnte durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehren aus Bad Hersfeld und Hohe Luft/Petersberg verhindert werden. Durch die starke Rauchentwicklung ist das Haus allerdings vorübergehend nicht mehr bewohnbar. Personen kamen bei dem Brand nicht zu Schaden. Die Ermittlungen zur Brandursache werden durch das zuständige Kommissariat geführt und dauern an. Der entstandene Gesamtschaden wird auf etwa 50.000 Euro geschätzt.

