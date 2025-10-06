Bundespolizeiinspektion Leipzig

BPOLI L: Frage nach einer wärmenden Decke endet für 38-jährigen Deutschen in der JVA

Das seine Frage nach einer wärmenden Decke für ihn in der Haftanstalt enden würde, damit der 38- Jährige Samstagnacht nicht gerechnet.

Er hatte gegen 01:30 Uhr eine Streife der Leipziger Bundespolizei Leipzig auf dem Querbahnsteig des Leipziger Hauptbahnhofes angesprochen und nach einer Decke gefragt. Die Beamten nahmen den Mann mit zur Wache und überprüften seine Personalien.

Schnell stellte sich heraus, dass der Deutsche mit zwei Haftbefehlen vom Amtsgericht Leipzig gesucht wurde. Da er in einem Verfahren wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung nicht zum Hauptverhandlungstermin erschien, wurde ein Sitzungshaftbefehl erlassen. Da der 38-Jährige in einem anderen Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte gegen seine Bewährungsauflagen verstoßen hatte und unbekannten Aufenthaltes war, wurde ein Untersuchungshaftbefehl erlassen.

Die Bundespolizisten nahmen den 38-jährigen Deutschen fest und brachten ihn nach der Vorführung beim Amtsgericht Leipzig in die JVA Leipzig.

