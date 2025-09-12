Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Oberdischingen/B311 - Fahrstreifen gewechselt

Am Donnerstag verursachte ein Lkw-Fahrer auf der B311 bei Oberdischingen einen Unfall mit Sachschaden.

Ulm (ots)

Kurz nach 11 Uhr war der 52-Jährige mit seinem Mercedes Laster auf der B311 von Donaurieden in Richtung Oberdischingen unterwegs. Hinter dem Lkw fuhr ein 3,5 Tonner Sprinter. Der 36-Jährige wechselte von der Einfädelspur nach links, um in Richtung Oberdischingen weiterzufahren. Auch der Lasterfahrer führte unmittelbar danach einen Fahrstreifenwechsel durch. Dabei übersah er wohl den bereits links neben ihm fahrenden 36-Jährigen mit seinem Sprinter und stieß mit diesem seitlich zusammen. Verletzt wurde niemand. Die Polizei Ehingen hat den Unfall aufgenommen. Sie schätzt den Schaden am Mercedes Actros auf rund 5.000 Euro, den am Mercedes Sprinter auf ca. 500 Euro. Die Fahrzeuge blieben fahrbereit.

