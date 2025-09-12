Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Vorfahrt missachtet

Etwa 15.000 Euro Sachschaden sind das Ergebnis eines Unfalls am Donnerstag in Ulm.

Ulm (ots)

Gegen 9.30 Uhr war ein 73-Jähriger mit seinem Mazda auf dem Kurt-Schumacher-Ring unterwegs. Von dort aus fuhr er ab, um nach Söflingen weiterzufahren. Deshalb bog er nach links in Richtung Harthauser Straße ab. An der Einmündung der Harthauser Straße, an dem die Vorfahrtsregelung durch Verkehrszeichen geregelt wird, achtete er nicht auf einen 39-Jährigen mit seinem BMW Mini. Der befand sich auf der Vorfahrtstraße. Die Autos stießen zusammen. Verletzt wurde niemand. Die Polizei Ulm-West nahm den Unfall auf. Sie schätzt den Schaden an dem BMW auf rund 10.000 Euro, den am Mazda auf ca. 5.000 Euro. Beide Autos waren noch fahrbereit.

