POL-UL: (GP) Göppingen - Zigarettenautomat beschädigt

Am Donnerstag beschädigten Unbekannte einen Zigarettenautomaten in Göppingen.

Ulm (ots)

Gegen 22.30 Uhr hörte eine Zeugin einen Knall in der Beckhstraße. Die Anwohnerin konnte lediglich erkennen, dass drei mutmaßlich Jugendliche in Richtung des dortigen Kreisverkehrs davonrannten. Aus dem Zigarettenautomat qualmte es. Die Jugendlichen steckten wohl einen Böller in den Auswurfschacht des Automaten. Dieser wurde durch die Explosion stark beschädigt. Ein Zugriff auf das Geld oder die Zigaretten war nicht möglich. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den drei Personen verlief negativ. Die Höhe des Sachschadens ist bislang unbekannt und muss noch ermittelt werden.

