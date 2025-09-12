Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Öpfingen - Diebstahl auf Friedhof

Ein Unbekannter entwendete in den vergangenen Tagen eine Statue in Öpfingen.

Ulm (ots)

Der Diebstahl ereignete sich zwischen Donnerstag 4.9., 20 Uhr und Mittwoch 10.9., 19.45 Uhr auf dem Friedhof in der Hauptstraße. Von einem Grab stahl ein Unbekannter eine Madonna, welche gewaltsam von einem Grabstein entfernt wurde. Die Statue zeigt Maria mit Jesus im Arm und soll etwa 40 cm hoch und aus Bronze sein. Die Polizei Ehingen (Tel. 07391/5880) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, denen der Diebstahl möglicherweise aufgefallen ist.

++++1771508 (JC)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

