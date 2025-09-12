Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Blaubeuren - Von der Straße abgekommen

Am Donnerstag prallte eine 24-Jährige mit ihrem Elektroauto in Blaubeuren gegen einen Baum.

Ulm (ots)

Um 9.30 Uhr war die 24-Jährige mit ihrem Skoda Enyaq im Dodelweg in Richtung auf dem Graben unterwegs. Da sie wohl in der 30er Zone auf Höhe der Wohnmobilstellplätze zu schnell war, verlor sie im Kurvenbereich die Kontrolle über ihr Auto. Der Pkw kam nach rechts von der Straße ab und stieß frontal gegen einen Baum. Die Fahrerin und ihre 20-jährige Beifahrerin hatten Glück und wurden nur leicht verletzt. Die beiden begaben sich im Anschluss an die Unfallaufnahme selbst ins Krankenhaus. Den Sachschaden an dem total beschädigten Skoda schätzt die Polizei auf etwa 50.000 Euro.

++++1775277 (JC)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell