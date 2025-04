Zentrale Polizeidirektion Niedersachsen

ZPD: 30 Jahre Bereitschaftspolizei Lüneburg - Jubiläumsfeier in der Salzstadt

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Hannover (ots)

Die Bereitschaftspolizeihundertschaft Lüneburg der Zentralen Polizeidirektion Niedersachsen (ZPD NI) hat am 23. April 2025 ihr 30-jähriges Bestehen seit Gründung 1995 gefeiert. Neben Angehörigen der Hundertschaft folgten der Einladung der Abgeordnete des Niedersächsischen Landtages Philipp Meyn, die Lüneburger Oberbürgermeisterin Claudia Kalisch, der Landrat des Landkreises Lüneburg Jens Böther sowie Markus Moßmann als Erster Stadtrat der Hansestadt Lüneburg.

An die Begrüßung des Hundertschaftsführers Thomas Illgner anschließend, warf die Polizeivizepräsidentin der ZPD NI Kathleen Arnhold einen Rückblick auf die Entstehungsgeschichte der Hundertschaft und fortlaufende Entwicklungen. Die Treue der Angehörigen der Hundertschaft spreche für sich und verdeutliche nur einmal mehr ihre starke Verbundenheit.

"Sie sind immer da, wenn wir sie brauchen", so Claudia Kalisch und dankte der Bereitschaftspolizei für ihren unverzichtbaren Dienst und die hervorragende Kooperation mit der Hansestadt und dem Landkreis. Sie wünsche den Einsatzbeamten und Einsatzbeamtinnen 30 Jahre Kraft und Rückhalt - dass diese immer gesund aus dem Einsatz zurückkämen. Ihr Grußwort beendet Frau Kalisch mit der Übergabe einer Geburtstagsurkunde, welche die Dächer Lüneburgs zeigt und das Versprechen symbolisiere: "Dass die Hansestadt immer hinter Ihnen steht."

Als Zeichen der Wertschätzung erhielt die Hundertschaft einen Eichenbaum - ein Symbol für Wachstum, Beständigkeit und den Funkrufnamen der niedersächsischen Bereitschaftspolizei.

Im Anschluss an das Rahmenprogramm hatten die Gäste die Möglichkeit in die Arbeit der Bereitschaftspolizei kennenzulernen. An mehreren Stationen zu den Themen lebensbedrohlichen Lagen wie Amok-/Terroranschlägen, dem Vorgehen bei Türöffnungen oder Erster Hilfe erhielten sie durch die Angehörigen der Hundertschaft einen tieferen Einblick in die theoretischen und praktischen Inhalte. Die Veranstaltung fand ihren Ausklang in geselliger Atmosphäre und dem Austausch von gemeinsamen Erinnerungen.

Original-Content von: Zentrale Polizeidirektion Niedersachsen, übermittelt durch news aktuell