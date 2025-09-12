Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Berkheim - Fußgänger tritt unachtsam auf die Straße

Verletzungen erlitt am Donnerstag ein 37-Jähriger bei einem Unfall in Berkheim.

Ulm (ots)

Ein 29-Jähriger war laut Polizeiangaben gegen 20.45 Uhr mit seinem Fiat auf der B312 bei Berkheim unterwegs. Er fuhr in Richtung Memmingen, als ein 37-Jähriger plötzlich auf Höhe Parkplatz kurz vor der Ausfahrt Berkheim von rechts nach links die Straße überquerte. Der Fußgänger wurde von dem Pkw mit dem linken Außenspiegel erfasst. Bei dem Zusammenstoß erlitt der 37-Jährige mittelschwere Verletzungen. Der Rettungsdienst kümmerte sich um den Fußgänger. Der Mann wurde in eine Klinik gebracht. Die Polizei Ochsenhausen hat den Unfall aufgenommen und ermittelt nun den genauen Unfallhergang. Der Autofahrer blieb unverletzt. An dem fahrbereiten Auto entstand ein Schaden von rund 1.000 Euro.

Hinweis der Polizei: Als eine der wichtigsten Grundregeln mahnt die Straßenverkehrsordnung zu ständiger Vorsicht. Fahrer und Fußgänger müssen jederzeit aufmerksam sein und Ablenkungen jeglicher Art vermeiden. Jede Unaufmerksamkeit kann schwerwiegende Folgen haben. Diese und viele weitere Tipps gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.gib-acht-im-verkehr.de.

++++1775404 (JC)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell