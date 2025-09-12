Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Kirchdorf an der Iller - Nicht um den Schaden gekümmert

Am Mittwoch oder Donnerstag fuhr ein unbekannter Fahrzeugführer in Kirchdorf an der Iller gegen ein geparktes Auto.

Der Unfall ereignete sich zwischen 18 Uhr und 10 Uhr, so die Polizei. Der graue VW Polo parkte auf einem Parkplatz eines Wohngebäudes in der Heimstraße. Dort fuhr ein unbekanntes Fahrzeug gegen den geparkten VW und beschädigte diesen an der hinteren Stoßstange. Die wurde zerkratzt. Der Verursacher fuhr weiter. Zurück blieb ein Schaden von etwa 2.000 Euro. Die Polizei Biberach (Tel. 07351/4470) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Angaben zum Verursacher machen können.

Hinweis der Polizei: Unfallflucht ist kein Kavaliersdelikt. Wer in einen Unfall verwickelt ist, sollte sich beim anderen Unfallbeteiligten oder der Polizei melden. Dann ist im Regelfall höchstens ein Bußgeld zu erwarten. Wer aber wegfährt, dem drohen Strafen und der Führerscheinentzug.

