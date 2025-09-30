PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Leipzig mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Leipzig

BPOLI L: Fahrrad und Besitzer passten nicht zusammen

Leipzig (ots)

Manchmal ist es nur der eine Augenblick, der einem sagt, dass etwas nicht stimmt. So auch gestern Abend gegen 18 Uhr am Leipziger Hauptbahnhof.

Ein 31-jähriger Deutscher geriet ins Visier einer Streife der Gemeinsamen Einsatzgruppe von Bundes- und Landespolizei "Bahnhof-Zentrum" (GEG BaZe), denn sein Fahrrad passte für die Beamten irgendwie nicht zu ihm.

Bei der Kontrolle des Mannes und des Rades stellte sich schnell heraus, dass das Fahrrad Anfang Mai in Jena gestohlen wurde.

Der polizeibekannte 31-Jährige äußerte sich gegenüber den Polizisten nicht, wie er zu dem Fahrrad gekommen ist. Die Beamten stellten das Fahrrad sicher.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Leipzig
Pressesprecher
Jens Damrau
Telefon: 0341-271497 108
Mobil: 0172/305 12 80
E-Mail: presse.leipzig@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Leipzig, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Leipzig mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Leipzig
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Leipzig
Alle Meldungen Alle
  • 24.09.2025 – 14:44

    BPOLI L: Metalldiebe auf frischer Tat gestellt

    Leipzig (ots) - Am Montagmittag beobachtete ein Mann, wie zwei Personen versuchten, mehrere Stahlträger vom Gelände der Deutschen Bahn in Schkeuditz zu entwenden. Der Zeuge informierte die Polizei. Die Beamten stellten die beiden rumänische Staatsangehörigen noch an ihrem Auto fest. In dieses hatten sie bereits neun Träger verladen. Sowohl der 39-jährige Mann, als auch seine 35-jährige Frau sind bereits ...

    mehr
  • 22.09.2025 – 15:48

    BPOLI L: "Wildpinkler" zeigt Hitlergruß und greift Bundespolizisten an

    Leipzig (ots) - Weil er Reisende bepöbelte und gegen den Zug urinierte, sollte ein 52-jähriger Mann am 19.09.2025 gegen 23:30 Uhr von der Fahrt nach Chemnitz ausgeschlossen werden. Als Bundespolizisten ihn aus der Mitteldeutschen Regio Bahn (MRB) begleiten wollten, begrüßte er diese mit "Heil Hitler". Da er in der Folge immer wieder den Hitlergruß zeigte und er ...

    mehr
  • 08.09.2025 – 12:58

    BPOLI L: Polizeibeamten verletzt

    Leipzig (ots) - Am Samstag, den 6.September gegen 22:45 Uhr kontrollierten Bundespolizisten einen Mann im Hauptbahnhof. Bereits auf die Ansprache reagierte dieser äußerst aggressiv. Als der Venezolaner aufgefordert wurde, sich auszuweisen, schlug er einem Beamten unmittelbar vor die Brust und weigerte sich, ein Personaldokument auszuhändigen. Beim anschließenden Versuch, den Mann mit zur Dienststelle zu neh-men, kam es zu einem Gerangel, bei dem sich der Polizist an ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren