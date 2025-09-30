Bundespolizeiinspektion Leipzig

BPOLI L: Fahrrad und Besitzer passten nicht zusammen

Leipzig (ots)

Manchmal ist es nur der eine Augenblick, der einem sagt, dass etwas nicht stimmt. So auch gestern Abend gegen 18 Uhr am Leipziger Hauptbahnhof.

Ein 31-jähriger Deutscher geriet ins Visier einer Streife der Gemeinsamen Einsatzgruppe von Bundes- und Landespolizei "Bahnhof-Zentrum" (GEG BaZe), denn sein Fahrrad passte für die Beamten irgendwie nicht zu ihm.

Bei der Kontrolle des Mannes und des Rades stellte sich schnell heraus, dass das Fahrrad Anfang Mai in Jena gestohlen wurde.

Der polizeibekannte 31-Jährige äußerte sich gegenüber den Polizisten nicht, wie er zu dem Fahrrad gekommen ist. Die Beamten stellten das Fahrrad sicher.

