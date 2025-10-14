Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Maselheim - Vorfahrt genommen

Am Montag entstand bei einem Unfall bei Maselheim Schaden von rund 170.000 Euro.

Ein 46-Jähriger fuhr gegen 17 Uhr mit seinem Ford Fiesta auf der L266/ Ulmer Straße von Biberach in Richtung Mietingen-Baltringen. Aus Richtung Ortsmitte Äpfingen kam ein 18-Jähriger mit einem Range Rover. Der Fahrer des SUV war in der Biberacher Straße in Richtung Biberach unterwegs und bog nach links in die L266 ab. Vor dem Fahrer des Range Rover bogen wohl noch zwei weitere Autofahrende ab. Denen war der 18-Jährige wohl mit langsamer Geschwindigkeit gefolgt und achtete nicht auf die Vorfahrt des 46-Jährigen. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Der Ford krachte mit der Front in die linke Fahrzeugseite des SUV. Bei dem heftigen Aufprall lösten im Range Rover die Airbags aus und das SUV wurde nach rechts gegen einen Wegweiser geschleudert. Dadurch wurde der SUV ringsum beschädigt. Der Rettungsdienst war vor Ort und kümmerte sich um die Unfallbeteiligten. Die beiden Mitfahrenden im SUV sowie der 46-Jährige im Ford wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Das konnten sie noch am selben Tag wieder verlassen. Der mutmaßliche Unfallverursacher blieb unverletzt. Die Polizei Biberach hat den Unfall aufgenommen. Sie schätzt den Schaden am schrottreifen SUV auf rund 150.000 Euro, den am Ford auf ca. 12.000 Euro. Abschlepper bargen die Autos. Die Höhe des Schadens am Wegweiser wird auf ca. 7.500 Euro beziffert.

