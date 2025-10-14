Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Steinheim - Randalierer unterwegs

Am Wochenende brachen Unbekannte in einen Jugendraum ein.

Ulm (ots)

Zwischen Samstag 22 Uhr und Montag 8 Uhr zerschlugen Unbekannte ein Fenster in der Hauptstraße und gelangten so in das Gebäude. Im Gemeindehaus verschafften die Einbrecher sich Zugang zu den weiteren Räumen. Sie zerstörten mehrere Elektrogeräte, aßen vorhandene Lebensmittel und bemalten die Türen und Wände. Aus einer Kasse entnahmen sie Bargeld. Der Polizeiposten Steinheim hat die Ermittlungen aufgenommen und Spuren gesichert. Der Sachschaden wird auf etwa 25.000 Euro geschätzt. Diese werden nun ausgewertet Sachdienliche Hinweise von Zeugen nimmt der Polizeiposten unter der Telefonnr. 07329 91 90 07 entgegen.

