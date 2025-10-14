Ulm (ots) - Gegen 19.15 Uhr fuhr eine 50-Jährige mit ihrem BMW aus einer Tiefgarage in der Robert-Bosch-Straße auf die Straße. Dabei kam der BMW von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Straßenlaterne. Die wurde aus dem Boden gerissen und kippte zur Seite. Unbeirrt davon fuhr die Autofahrerin zunächst weiter. ...

