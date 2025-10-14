POL-UL: (GP) Albershausen - Vorfahrt missachtet
Etwa 12.000 Euro Sachschaden sind das Ergebnis eines Unfalls am Montag in Albershausen.
Ulm (ots)
Die 27-Jährige fuhr gegen 8.15 Uhr die Staufer Straße. An der Einmündung Uhinger Straße bog sie nach links in Richtung Uhingen ab. Dabei übersah die Fahrerin des BMW die von links kommende 73-Jährige in ihrem Toyota. Im Einmündungsbereich stießen die Autos zusammen. Die Toyota Fahrerin zog sich leichte Verletzungen zu, die ambulant behandelt werden konnten. Der Sachschaden wird auf etwa 12.000 Euro geschätzt.
