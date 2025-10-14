POL-UL: (UL) Langenau - Müllsünderin ermittelt
Am Montagmorgen entsorgte ein Frau ihren Unrat bei Langenau.
Ulm (ots)
Straßenmeistereimitarbeiter fanden den Müll am Montagmorgen neben der K7302 zwischen Beimerstetten und Hörvelsingen. Dort lagen etwa 100 Liter Hausmüll. Der Polizeiposten Langenau konnte im Unrat Hinweise auf die Verursacherin entdecken. Der Hausmüll wurde von der Straßenmeisterei entfernt. Die 30-Jährige aus Langenau muss neben der Anzeige wegen unerlaubter Müllentsorgung auch die Kosten der Abfallbeseitigung tragen.
