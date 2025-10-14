PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Langenau - Müllsünderin ermittelt
Am Montagmorgen entsorgte ein Frau ihren Unrat bei Langenau.

Ulm (ots)

Straßenmeistereimitarbeiter fanden den Müll am Montagmorgen neben der K7302 zwischen Beimerstetten und Hörvelsingen. Dort lagen etwa 100 Liter Hausmüll. Der Polizeiposten Langenau konnte im Unrat Hinweise auf die Verursacherin entdecken. Der Hausmüll wurde von der Straßenmeisterei entfernt. Die 30-Jährige aus Langenau muss neben der Anzeige wegen unerlaubter Müllentsorgung auch die Kosten der Abfallbeseitigung tragen.

++++ 1979773 (BK)

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-1111
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren