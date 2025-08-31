Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lahn - Lagerhalle niedergebrannt

Lahn (ots)

Am Samstagabend ist es an der Gewerbestraße rechts zum Brand einer Lager- und Maschinenhalle gekommen. Die Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr wurden gegen etwa 19:30 Uhr alarmiert. Das etwa 45 x 50 Meter große Gebäude und die darauf montierte PV-Anlage gerieten in der Folge in einen sogenannten Vollbrand und wurden vollständig zerstört. Der Feuerwehr gelang es jedoch, ein Übergreifen der Flammen auf angrenzende Gebäude und auf eine Biogasanlage zu verhindern. Die Brandursache ist bislang unklar. Der Sachschaden wird auf etwa 500.000 Euro geschätzt. Die Feuerwehren aus Werlte, Lahn und Lorup waren mit zehn Fahrzeugen und 80 Einsatzkräften vor Ort.

