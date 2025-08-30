Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Wietmarschen
Lohne - Mercedes angefahren
Wietmarschen / Lohne (ots)
Am Samstagmorgen ist es auf dem Schützenplatz in Lohne zu einem Verkehrsunfall gekommen. Zwischen 08:30 und 09:15 Uhr wurde ein dort ordnungsgemäß abgestellter Mercedes angefahren und beschädigt. Der bislang unbekannte Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (05921)3090 bei der Polizei Nordhorn zu melden.
