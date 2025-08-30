Papenburg (ots) - Am Samstag, 23.08.2025, ist es auf dem Parkplatz der OBI an der Straße Am Stadtpark zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Zwischen 12:30 und 14:15 Uhr wurde dabei ein dort abgestellter silberner VW Golf angefahren und beschädigt. Der bislang unbekannte Verursacher entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (04961)9260 bei der Polizei ...

mehr