Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Emsbüren - Opel Corsa beschädigt
Emsbüren (ots)
Am Freitagnachmittag ist es auf dem Aldi-Parkplatz an der Straße In der Maate zu einem Verkehrsunfall gekommen. Gegen 16:15 Uhr wurde dabei ein dort ordnungsgemäß geparkter blauer Opel Corsa angefahren und beschädigt. Der bislang unbekannte Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise nimmt die Polizei Spelle unter der Rufnummer (05977)204360 entgegen.
