POL-EL: Emsbüren - Opel Corsa beschädigt

Gölenkamp (ots) - Am Freitagvormittag ist es auf der Straße Tüsterberg zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein alleinbeteiligter Motorradfahrer wurde dabei schwer verletzt. Der 62-jährige Mann aus dem niederländischen Haule war gegen kurz vor 12 Uhr mit seiner BMW in Richtung zum Haamberg unterwegs. In einer Linkskurzve kam er auf dortigem Kiesbelag zu Fall und verletzte sich dabei so schwer, dass er ins Krankenhaus ...

mehr