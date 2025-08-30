PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Gölenkamp - Motorradfahrer schwer verletzt

Gölenkamp (ots)

Am Freitagvormittag ist es auf der Straße Tüsterberg zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein alleinbeteiligter Motorradfahrer wurde dabei schwer verletzt. Der 62-jährige Mann aus dem niederländischen Haule war gegen kurz vor 12 Uhr mit seiner BMW in Richtung zum Haamberg unterwegs. In einer Linkskurzve kam er auf dortigem Kiesbelag zu Fall und verletzte sich dabei so schwer, dass er ins Krankenhaus eingeliefert werden musste. Der Sachschaden wird auf etwa 8000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Dennis Dickebohm
Telefon: 0591 87 104
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Alle Meldungen Alle
  • 30.08.2025 – 11:19

    POL-EL: Lingen - Drei Verletzte nach Unfall

    Lingen (ots) - Am Freitagmittag ist es auf der Schüttorfer Straße zu einem Verkehrsunfall mit drei Beteiligten Autos gekommen. Drei Personen wurden dabei verletzt, eine davon schwer. Gegen 12:20 Uhr war der 23-jährige Fahrer eines Mercedes in Richtung Lingen unterwegs. Als er in Höhe des Kernkraftwerkes zum Überholen eines vor ihm fahrenden Opel Corsa ausscherte, hatte er übersehen, dass er zeitgleich bereits von ...

    mehr
  • 30.08.2025 – 11:18

    POL-EL: Papenburg - Leerstehender Resthof niedergebrannt

    Papenburg (ots) - Aus bislang unbekannter Ursache ist es in der Nacht zu Samstag am Bokeler Torfweg zum Brand eines leerstehenden landwirtschaftlichen Gehöfts gekommen. Das alte Wohn- und ein angrenzendes Wirtschaftsgebäude brannten dabei vollständig nieder. Die Feuerwehr Papenburg war mit zehn Fahrzeugen und 60 Einsatzkräften vor Ort. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim Dennis ...

    mehr
  • 30.08.2025 – 11:18

    POL-EL: Haren - Brand in Ferienhaussiedlung

    Haren (ots) - Am späten Freitagabend ist es am Hamsterweg, in der Ferienhaussiedlung in Dankern, zu einem Brand gekommen. Aus bislang ungeklärter Ursache fing ein Abfallcontainer Feuer. Die Flammen griffen auf einen angrenzenden Holzzaun über. Die Feuerwehr Haren war mit zwei Fahrzeugen und acht Wehrkräften vor Ort und konnte den Brand schnell löschen. Die Sachschadenshöhe ist bislang nicht bekannt. Rückfragen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren