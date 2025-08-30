Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Nordhorn - Skoda Kodiaq angefahren
Nordhorn (ots)
Am Freitag ist es an der Schlehdornstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Zwischen 9 und 15 Uhr wurde dabei ein dort abgestellter Skoda Kodiaq von einem unbekannten Verursacher angefahren und beschädigt. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer (05921)3090 entgegen.
