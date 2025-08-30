Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Nordhorn - Renault Kadjar zerkratzt
Nordhorn (ots)
Zwischen Dienstag und Donnerstag zerkratzte ein unbekannter Täter einen auf einem Parkplatz eines Mehrfamilienhauses an der Bentheimer Straße in Nordhorn geparkten Renault Kadjar. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Nordhorn unter (05921)3090 zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Dennis Dickebohm
Telefon: 0591 87 104
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de
Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.
Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell