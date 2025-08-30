PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-EL: Papenburg - VW Golf beschädigt

Papenburg (ots)

Am Samstag, 23.08.2025, ist es auf dem Parkplatz der OBI an der Straße Am Stadtpark zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Zwischen 12:30 und 14:15 Uhr wurde dabei ein dort abgestellter silberner VW Golf angefahren und beschädigt. Der bislang unbekannte Verursacher entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (04961)9260 bei der Polizei Papenburg zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Dennis Dickebohm
Telefon: 0591 87 104
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

