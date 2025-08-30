Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Uelsen - Unfallverursacher gesucht
Uelsen (ots)
Bereits am Donnerstag, 21.08.2025, ist es auf dem Parkplatz des Raiffeisenmarktes zu einem Verkehrsunfall gekommen. Gegen 14:00 Uhr, beschädigte ein weißer Kastenwagen mit niederländischem Kennzeichen, beim Rückwärtsfahren, einen hinter ihm haltenden Pkw. Der Fahrer und Beifahrer des Kastenwagens stiegen zunächst aus, setzen aber die Fahrt dann aber unerlaubt fort. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Emlichheim unter der Telefonnummer (05943)92000 zu melden.
