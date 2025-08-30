Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Neuenhaus - BMW angefahren und beschädigt
Neuenhaus (ots)
Am Donnerstagmorgen ist es auf dem Parkplatz an der Wilhelm-Staehle-Schule in der Straße Am Mühlengraben zu einem Verkehrsunfall gekommen. Zwischen 07:20 und 07:50 Uhr wurde ein dort ordnungsgemäß abgestellter BMW angefahren und beschädigt. Der bislang unbekannte Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (05943)92000 bei der Polizei Emlichheim zu melden.
