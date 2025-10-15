Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Ingoldingen - Laster-Fahrerin passt nicht auf

Beim Rückwärtsrollen kam es am Dienstag zu einem Unfall in Ingoldingen.

Ulm (ots)

Kurz nach 16.30 Uhr bog die 44-Jährige mit ihrem IVECO Laster von der Sankt-Georg-Straße in die Hochbergstraße ab. Direkt im Anschluss kam ihr ein anderes Auto entgegen. Damit dies vorbeifahren konnte, hielt sie an und ließ ihren Laster rückwärts rollen. Dabei übersah die 44-Jährige den von hinten kommenden VW Passat eines 56-Jährigen. Der bemerkte den rückwärtsrollenden IVECO zu spät und krachte in das Heck des Lasters. Bei dem Unfall lösten die Airbags im VW aus und der Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn vorsorglich in ein Krankenhaus. Der total beschädigte VW wurde abgeschleppt. Der Sachschaden wird auf etwa 16.000 Euro geschätzt.

