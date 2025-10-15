PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Warthausen - Geldkassette aufgebrochen
Bargeld erbeutete ein Unbekannter am Montag in Warthausen.

Ulm (ots)

Am Montag erstattete ein Mitarbeiter der Firma die Anzeige. Ein Unbekannter hatte kurz vor 23 Uhr zwei Geldkassetten des Kürbisverkaufstandes in Warthausen-Barabein aufgebrochen. Er gelangte an das darin befindliche Bargeld und flüchtete damit. Die Polizei hat die Ermittlungen nach dem unbekannten Täter aufgenommen.

+++++++ 1991317 (BK)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

