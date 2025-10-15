POL-UL: (BC) Warthausen - Geldkassette aufgebrochen
Bargeld erbeutete ein Unbekannter am Montag in Warthausen.
Ulm (ots)
Am Montag erstattete ein Mitarbeiter der Firma die Anzeige. Ein Unbekannter hatte kurz vor 23 Uhr zwei Geldkassetten des Kürbisverkaufstandes in Warthausen-Barabein aufgebrochen. Er gelangte an das darin befindliche Bargeld und flüchtete damit. Die Polizei hat die Ermittlungen nach dem unbekannten Täter aufgenommen.
+++++++ 1991317 (BK)
Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-0
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell