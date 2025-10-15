Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Merklingen - Falscher Polizist

Am Dienstag kam es zu einem Betrugsversuch in Merklingen.

Ulm (ots)

Gegen 15 Uhr erhielt der Senior einen Anruf. Am anderen Ende der Leitung meldete sich ein angeblicher Bundespolizist und teilte mit, dass die Wohnanschrift des Seniors durch Einbrecher observiert werden würde. Der Betrüger erkundigte sich, ob der Mann Wertsachen im Haus hatte. Der Senior verneinte dies und informierte die richtige Polizei.

Um sich vor der Betrugsmasche "Falscher Polizeibeamter" zu schützen, gibt die Polizei folgende Tipps:

- Die Polizei ruft Sie niemals unter dem Polizeinotruf 110 an. - Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. - Legen Sie den Hörer auf. So werden Sie Betrüger los. - Werden Sie misstrauisch bei Forderungen nach schnellen Entscheidungen, Kontaktaufnahme mit Fremden sowie Herausgabe von persönlichen Daten, Bargeld, Schmuck oder Wertgegenständen. - Wählen Sie die 110 und teilen Sie den Sachverhalt mit. - Benutzen Sie nicht die Rückruftaste, da Sie sonst wieder bei den Tätern landen. - Sprechen Sie am Telefon nicht über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse. - Beraten Sie sich mit Ihrer Familie oder Personen, denen Sie vertrauen.

Weitere Informationen und Präventionstipps finden Sie unter www.polizei-beratung.de.

++++ 1989814

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell