Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Donzdorf - Auto ohne Versicherungsschutz
Innerhalb weniger Tage fuhr ein 36-Jähriger mehrfach ohne Versicherungsschutz in Donzdorf.

Ulm (ots)

Am Dienstag stoppte eine Polizeistreife den Toyota mit ukrainischer Zulassung gegen 7.20 Uhr in der Poststraße. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass für das Fahrzeug kein gültiger Versicherungsschutz bestand. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt und er musste das Auto stehen lassen. Weitere Ermittlungen ergaben, dass der Mann mit demselben Auto auch am 9.10.25 fuhr. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

+++++++ 1986906 (BK)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

