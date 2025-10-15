Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Staig - Milchlaster kippt um

Etwa 1.000 Liter Milch verlor ein Laster bei einem Unfall in Staig am Dienstag.

Ulm (ots)

Der 26-jährige Mercedes-Fahrer fuhr auf der K7362 in Richtung Staig. Als ihm ein weiter LKW entgegenkam, schätzte er die Situation wohl falsch ein und kam nach rechts in den Grünstreifen. Dadurch kippte der Milchlaster nach rechts um. Nach dem Unfall liefen etwa 1.000 Liter Milch aus. Eine Mitarbeiterin des Landratsamts kam vor Ort, um eine Gefährdung für die Umwelt zu überprüfen. Diese war nicht gegeben. Das Polizeirevier Ulm-West nahm den Unfall auf und schätzt den Schaden auf etwa 25.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

