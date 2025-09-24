Bundespolizeiinspektion Dresden

BPOLI DD: Auseinandersetzung am Hauptbahnhof Dresden - 30-Jähriger verletzt

Dresden (ots)

Am heutigen Morgen (24.09.2025) wurde die Bundespolizeiinspektion Dresden auf einem Vorfall am Hauptbahnhof Dresden aufmerksam, bei dem ein 30-jähriger Deutscher verletzt wurde.

Gegen 00:20 Uhr bemerkte eine Streife der Bundespolizei einen Mann, der blutend am Boden lag. Sofort eilten die Beamten dem 30-Jährigen, der über starke Kopf- und Gesichtsschmerzen klagte, zu Hilfe. Er gab an, von einem Jugendlichen mit Fäusten und Tritten attackiert worden zu sein.

Die Bundespolizisten leisteten Erste Hilfe und alarmierten einen Rettungswagen. Der Verletzte wurde zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Der Tatverdächtige, ein 16-jähriger afghanischer Jugendlicher, konnte schnell identifiziert werden. Nur kurze Zeit zuvor, war er bereits in eine Auseinandersetzung verwickelt, bei der versucht wurde, ihm sein Handy zu entwenden. Durch die dabei festgestellten Personalien und eine Fahndung konnten die Ermittler den Jugendlichen gezielt an seiner Wohnanschrift ausfindig machen.

Gegen 01:10 Uhr wurde der Jugendliche in der Nähe seiner Adresse angetroffen. Vor Ort wurde er im Beisein seiner Mutter über die gegen ihn erhobenen Vorwürfe informiert. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er seiner Mutter übergeben.

Die Bundespolizeiinspektion Dresden hat ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Dresden, übermittelt durch news aktuell