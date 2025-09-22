Bundespolizeiinspektion Dresden

BPOLI DD: BPOLI DD: Zwei Haftbefehle am Wochenende vollstreckt

Dresden (ots)

Am Wochenende wurden am Hauptbahnhof Dresden zwei Haftbefehle vollstreckt. Während eine 36-Jährige Slowakin der Justizvollzugsanstalt zugeführt wurde, konnte der 24-jährige Rumäne seiner Freiheitsstrafe entgehen.

Am 21.09.2025 gegen 15:00 Uhr wurden Beamten der Bundespolizei auf eine weibliche Person am Hauptbahnhof Dresden aufmerksam, welche lautstark herumschrie und umstehende Passanten belästigte.

Die Beamten entschlossen sich zu einer Kontrolle der 36-jährigen slowakischen Staatsangehörigen. Die Abfrage in den polizeilichen Fahndungssystemen, ergab eine Ausschreibung zur Festnahme durch die Staatsanwaltschaft München wegen Verstößen gegen das Waffengesetz.

Die ausstehenden 750,00 Euro konnte die slowakische Staatsangehörige nicht bezahlen, weshalb sie für die Verbüßung ihrer 25-tägigen Freiheitsstrafe der Justizvollzugsanstalt Chemnitz zugeführt wurde.

Ebenfalls am 21.09.2025 nur wenige Minuten später führten Beamten der Bundespolizei eine Kontrolle bei einer männlichen Person am Hauptbahnhof Dresden durch, welche eine Ausschreibung zur Strafvollstreckung ergab.

Der 24-jährige Rumäne wurde durch die Staatsanwaltschaft Dresden, wegen Diebstahl zu einer 20- tägigen Freiheitsstrafe oder zu einer Geldstrafe von 600,00 Euro verurteilt.

Ein Bekannter des 24-Jährigen konnte den offenen Betrag für ihn begleichen. So entging der Mann einer 20-tägigen Ersatzfreiheitsstrafe und konnte die Dienststelle kurz darauf verlassen.

