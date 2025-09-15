Bundespolizeiinspektion Dresden

BPOLI DD: Schwerpunkteinsätze am Wochenende: Bundespolizei Dresden verzeichnet mehrere Gewaltdelikte



Aggressiver Reisender leistet Widerstand: Dresden-Neustadt - Am Freitagabend, den 12. September 2025, informierte eine Zugbegleiterin die Bundespolizei über einen Fahrgast ohne gültigen Fahrschein. Eine Streife kontrollierte daraufhin am Bahnhof Dresden-Neustadt einen 28-jährigen Tunesier, der sofort versuchte, sich der Kontrolle zu entziehen.

Während der Überprüfung seiner Personalien verhielt sich der Mann zunehmend aggressiv und versuchte sich erneut zu entfernen. Während der Kontrolle trat und schlug der 28-Jährige unvermittelt in Richtung des Diensthundes. Erst als der Einsatz des Hundes angedroht wurde, beruhigte er sich und kooperierte.

Gegen den alkoholisierten Mann wurde ein Strafverfahren wegen Erschleichens von Leistungen und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

Zwei Männer verüben Körperverletzung am Wiener Platz: Am Freitag, den 12. September 2025, wurde die Bundespolizeiinspektion Dresden über eine Körperverletzung am Wiener Platz informiert. Vor Ort trafen die Beamten auf einen 24-jährigen Deutschen, der über starke Schmerzen am Jochbein klagte. Er wurde umgehend in ein Krankenhaus gebracht.

Ein Zeuge gab an, dass ihm eine unbekannte Person ins Gesicht geschlagen habe. Kurz darauf konnte der Zeuge einen 18-jährigen Syrer als Tatverdächtigen identifizieren. Später meldete sich ein weiterer 18-jähriger Mann mit irakischer Staatsangehörigkeit auf der Wache und gestand ebenfalls, den 24-Jährigen geschlagen zu haben.

Gegen die beiden jungen Männer wurde ein Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen hat die Polizei Sachsen zuständigkeitshalber übernommen.

Körperliche Auseinandersetzung am Bahnhof Dresden-Neustadt: Am Sonntag, den 14. September 2025, wurde die Bundespolizei am Bahnhof Dresden-Neustadt auf eine Schlägerei auf dem Vorplatz aufmerksam. Die Beamten fanden einen 39-jährigen Pakistani mit Verletzungen an Handgelenk, Nase und Lippen sowie einen 34-jährigen Inder vor, der als Tatverdächtiger galt.

Zeugen berichteten, dass zwei Personen mit Fäusten und Händen auf den Geschädigten einschlugen, als dieser am Boden lag. Die Männer hatten sich zuvor beleidigt und zunehmend aggressiv verhalten. Der Geschädigte wurde von einem Rettungswagen medizinisch versorgt.

Die weiteren Ermittlungen wegen Körperverletzung hat die Polizei Sachsen übernommen.

