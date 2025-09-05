PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Dresden

BPOLI DD: Vorfall am Hauptbahnhof

Dresden (ots)

Beamte der Bundespolizeiinspektion Dresden wurden am 04.09.2025 gegen 21:00 Uhr auf eine leicht bekleidete männliche Person vor dem Dresdner Hauptbahnhof aufmerksam.

Vor Ort entblößte sich die Person, sodass umstehende Passanten die exhibitionistischen Handlungen beobachten konnten.

Die eingesetzten Beamten forderten die Person auf, sich anzuziehen und auszuweisen. Der Aufforderung kam die Person nur unter Widerspruch nach. Aufgrund der Alkoholisierung wurde die Person zur weiteren polizeilichen Bearbeitung mit auf die Dienststelle genommen.

Zusätzlich sprach die Deutsche Bahn ein Hausverbot für den Hauptbahnhof aus. Es wurde ein Strafverfahren wegen exhibitionistischer Handlungen gegen den 42-jährigen deutschen Mann eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Dresden
Pressestelle
Telefon: 0351 / 81502 - 2020
E-Mail: bpoli.dresden.oea@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de
Twitter: https://twitter.com/bpol_pir

