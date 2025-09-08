PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Dresden mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Dresden

BPOLI DD: Ereignisreiches Wochenende für die Bundespolizei in Dresden: Waffen sichergestellt und Festnahme vollstreckt

Dresden (ots)

Die Bundespolizeiinspektion Dresden blickt auf ein ereignisreiches Wochenende zurück.

Am späten Sonntagabend (07.09.2025), gegen 23:30 Uhr, kam es am Dresdner Hauptbahnhof zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Ein 37-jähriger Deutscher und eine 36-jährige deutsche Frau griffen zwei afghanische Staatsangehörige im Alter von 21 und 19 Jahren an. Beide Angreifer, die bereits polizeilich bekannt und alkoholisiert waren, konnten von den Beamten gestellt werden. Die Bundespolizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

Am Samstagabend (06.09.2025), wurde in einem internationalen Reisezug auf dem Weg nach Tschechien ein 40-jähriger amerikanischer Staatsbürger kontrolliert. Eine Überprüfung ergab, dass gegen ihn ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Berlin wegen Diebstahls vorlag. Der Mann konnte die geforderte Geldstrafe in Höhe von 600 Euro begleichen, woraufhin der Haftbefehl aufgehoben und er seine Reise fortsetzen konnte.

Im Rahmen der Kontrollen am Wochenende stellten die Beamten der Bundespolizei mehrfach verbotene Gegenstände sicher. Am Samstagnachmittag (06.09.2025), wurde im Eurocity von Dresden nach Prag bei einem 21-jährigen rumänischen Staatsangehörigen ein Schlagring gefunden, den er griffbereit bei sich trug.

Am Sonntag (07.09.2025), gegen 17:40 Uhr, wurde in einem Zug von Prag nach Dresden ein 23-jähriger Deutscher kontrolliert. Die Beamten, die den Mann bereits wegen früherer Verstöße kannten, fanden bei ihm neben einem Schlagring auch vier Cliptütchen mit Marihuana. In beiden Fällen wurden Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Waffen- und Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Dresden
Pressestelle
Telefon: 0351 / 81502 - 2020
E-Mail: bpoli.dresden.oea@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de
Twitter: https://twitter.com/bpol_pir

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Dresden, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Dresden mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Dresden
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Dresden
Alle Meldungen Alle
  • 05.09.2025 – 11:29

    BPOLI DD: Vorfall am Hauptbahnhof

    Dresden (ots) - Beamte der Bundespolizeiinspektion Dresden wurden am 04.09.2025 gegen 21:00 Uhr auf eine leicht bekleidete männliche Person vor dem Dresdner Hauptbahnhof aufmerksam. Vor Ort entblößte sich die Person, sodass umstehende Passanten die exhibitionistischen Handlungen beobachten konnten. Die eingesetzten Beamten forderten die Person auf, sich anzuziehen und auszuweisen. Der Aufforderung kam die Person nur unter Widerspruch nach. Aufgrund der Alkoholisierung ...

    mehr
  • 05.09.2025 – 10:36

    BPOLI DD: Zwei Haftbefehle binnen 48 Stunden vollstreckt

    Dresden (ots) - Am 02.09.2025 kontrollierte eine Streife der Bundespolizei gegen 12:50 Uhr am Hauptbahnhof Dresden eine männliche Person. Eine Überprüfung der Identität des 50-jährigen tschechischen Staatsangehörigen ergab eine Ausschreibung zur Festnahme durch die Staatsanwaltschaft Dresden wegen Diebstahls. Der Mann war zu einer Freiheitsstrafe von 40 Tagen oder einer Geldstrafe von 470 Euro verurteilt. Die ...

    mehr
  • 02.09.2025 – 09:25

    BPOLI DD: Bundespolizei vollstreckt mehrere Haftbefehle in Dresden

    Dresden (ots) - Am vergangenen Wochenende vollstreckten Beamte der Bundespolizeiinspektion Dresden gleich mehrere Haftbefehle. Bei Kontrollen am Hauptbahnhof sowie am Flughafen wurden insgesamt vier Personen festgestellt, die per Haftbefehl gesucht wurden. In der Nacht zum Sonntag, den 31.08.2025, kontrollierten Bundespolizisten gegen 02:45 Uhr vor dem Hauptbahnhof ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren