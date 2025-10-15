Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Laichingen - Betrunken mit dem Auto gefahren

Am Mittwoch wollte ein 44-Jähriger wohl nicht nach Hause laufen.

Ulm (ots)

Ein Zeuge meldete gegen 0.45 Uhr ein hellbeleuchtetes Auto in der Albstraße. Zudem würde aus dem Auto lautstarke Musik kommen. Eine Polizeistreife überprüfte die Örtlichkeit. Dabei konnte ein 44-Jähriger schlafend im Auto festgestellt werden. Der war deutlich alkoholisert. Nach der Kontrolle lief der Mann in Richtung seines Wohnortes. Ob der 44-Jährige zuvor mit dem Auto fuhr oder nicht, konnte nicht nachvollzogen werden. Etwa 15 Minuten nach der Kontrolle überprüfte die Polizei erneut die Örtlichkeit. Das Auto war verschwunden und stand nun an der Wohnanschrift des 44-Jährigen. Der konnte auf seinem Balkon entdeckt werden. Gegenüber den Polizisten äußerte er, dass er mit dem Auto nach Hause gefahren sei. Durch die Staatsanwaltschaft wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Den Mann erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

