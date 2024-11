Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Ford Kuga bei Verkehrsunfall mit Flucht beschädigt

Hamm-Westen (ots)

Am Montag, 04. November, zwischen 17 Uhr und 20 Uhr, wurde ein schwarzer Ford Kuga auf der Josefstraße im Hammer Westen beschädigt. Der Wagen weist Unfallspuren im Bereich der linken Fahrzeugfront auf. Der Unfallverursacher ist flüchtig. Der Sachschaden an dem geparkten Fahrzeug wird auf 2.000 Euro geschätzt. Hinweise zu dem Flüchtigen werden telefonisch unter 02381 916-0 oder als E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegengenommen. (rs)

