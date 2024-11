POL-HAM: Weißer Kleinwagen nach Verkehrsunfall flüchtig

Hamm-Heessen (ots) - Am Montag, 04. November, versuchten zwei Männer in ein Einfamilienhaus an der Straße "Am Sadelhof" einzubrechen. Gegen 18.40 Uhr hörte der Hausbesitzer verdächtige Geräusche aus dem Garten. Er schaute die Videoaufzeichnungen seiner Überwachungskamera an und erkannte zwei Männer, welche sich auf seinem Grundstück aufhielten. Als er Nachschau hielt, konnte er keine Personen mehr antreffen. Er ...

